Business news: Libia, importato carburante per un valore di quasi 9 miliardi di dollari nel 2022

- La Libia ha importato combustibile trasformato per un valore complessivo di 8,83 miliardi di dollari nel 2022. Lo ha annunciato l'Audit Bureau libico in un rapporto. Il Paese nordafricano ha importato carburante per 8,83 miliardi di dollari in cambio del suo equivalente in petrolio greggio. Il valore dello scambio tra petrolio greggio e carburante, parte del quale è stato coperto da una fattura speciale nel 2021, ammonta a 284,05 milioni di dollari. Il resto del valore deriva da una detrazione dalle fatture di vendita del 2022 pari a 8,55 miliardi di dollari. (Lit)