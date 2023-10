Business news: Egitto, il Marocco taglia l'Iva sull'elettricità generata da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge finanziaria 2024 propone una riduzione progressiva dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, si propone di ridurre l'Iva dall'attuale 14 al 12 per cento a partire da gennaio 2024, quindi al 10 per dento nel 2025. Il disegno di legge, preparato dal ministero delle Finanze e dell'Economia, mira a rafforzare gli sforzi volti ad alleviare gli effetti dei cambiamenti climatici e incentivare l’uso delle fonti rinnovabili. "Questo incentiverà i produttori ad aumentare la loro produzione di elettricità da fonti rinnovabili e contribuirà ad attrarre investitori", ha affermato Mohamed Bouhamaidi, un esperto di energie rinnovabili, citato dal quotiamo marocchino “Hespress”. (Mar)