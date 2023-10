Mediobanca: conclusa assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'odierna Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti ha deliberato di approvare in sede ordinaria il bilancio al 30 giugno 2023 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario di 0,85 euro a ciascuna delle azioni aventi diritto in pagamento dal 22 novembre prossimo con record date 21 novembre previo stacco della cedola n. 39 il 20 novembre 2023; fissare in 15 il numero dei componenti del Consiglio e nominare amministratori, fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2026, Renato Pagliaro, Alberto Nagel, Laura Cioli, Valérie Hortefeux, Francesco Saverio Vinci, Laura Penna, Vittorio Pignatti Morano, Angel Vilà Boix, Virginie Banet, Marco Giorgino, Mana Abedi e Maximo Ibarra, tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, Sandro Panizza e Sabrina Pucci tratti dalla lista presentata da Delfin S.à.r.l. e Angela Gamba tratta dalla lista presentata da Assogestioni; il compenso annuale lordo complessivo dei Consiglieri è stato confermato in 2,5 milioni di euro. La lista del Consiglio di Amministrazione ha conseguito il voto favorevole del 52,60 per cento delle azioni rappresentate, pari al 40,41 per cento del capitale sociale, quella Delfin S.à.r.l. il 41,74 per cento delle azioni rappresentate, pari al 32,06 per cento del capitale sociale e quella Assogestioni il 4,64 per cento delle azioni rappresentate, pari al 3,56 per cento del capitale sociale; nominare sindaci fino all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2026 i Signori: Mario Matteo Busso (Presidente) tratto dalla lista presentata da Delfin S.à.r.l. risultata seconda, e Ambrogio Virgilio e Elena Pagnoni tratti dalla lista risultata prima presentata da Assogestioni, con un compenso annuale complessivo di 460 mila euro di cui 180 mila per il Presidente e 140 mila per ciascun effettivo; tutti i sindaci hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 14 del D.M. n. 169/2020. Sono stati altresì eletti sindaci supplenti i Signori: Anna Rita de Mauro e Vieri Chimenti tratti dalla lista Assogestioni e Angelo Rocco Bonissoni tratto dalla lista Delfin S.à.r.l.; autorizzare l'acquisto di azioni proprie fino al 2 per cento del capitale (pari a massime n. 17.000.00 azioni) nonché l'utilizzo delle stesse, senza limiti o vincoli temporali, per eventuali operazioni straordinarie, esecuzione di piani di compensi a favore del personale del Gruppo, vendita sul mercato e "fuori mercato" (OTC) nonché per annullamento. L'operazione è stata autorizzata nei giorni scorsi da BCE. (segue) (Com)