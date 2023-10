Mediobanca: conclusa assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il CdA ha approvato le politiche di remunerazione ed incentivazione 2023-24, l'informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022-23, il piano di Performance Shares 2023-2024, il Piano di Incentivazione a Lungo Termine 2023-2026 (LTI Plan 2023-2026) e il Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023-2026 (ESOP 2023 - 2026) per i dipendenti del Gruppo Mediobanca. Infine, ha approvato di annullare le azioni proprie che verranno eventualmente acquisite e non utilizzate in base alla delibera assembleare ordinaria, fino a un massimo di n. 17 milioni, con conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale; approvare la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 3 milioni di azioni ordinarie da riservare ai dipendenti del Gruppo Mediobanca destinatari del Piano di incentivazione a Lungo Termine 2023–2026, con conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale; approvare la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, ad aumentare gratuitamente il capitale sociale di massime n. 1 milione di azioni ordinarie da riservare al servizio del Piano di azionariato diffuso e coinvestimento 2023–2026, con conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto sociale; approvare la proposta di modifica dell'art. 33 dello Statuto sociale (acconto sui dividendi). L'esecuzione delle delibere assunte in sede straordinaria è subordinata al rilascio dell'autorizzazione BCE. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente, ha nominato Renato Pagliaro Presidente, Alberto Nagel Amministratore Delegato e Massimo Bertolini Segretario del Consiglio; il Consigliere Francesco Saverio Vinci mantiene la carica di Direttore Generale. La nomina dei Comitati endoconsiliari verrà deliberata da una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione. (Com)