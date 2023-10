Medio Oriente: Netanyahu, decisione di avviare operazione di terra presa all'unanimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di avviare l'operazione di terra nella Striscia di Gaza "è stata presa all'unanimità, sia dal gabinetto di guerra che dal gabinetto di sicurezza". Lo ha detto in una conferenza stampa a Tel Aviv il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. "I nostri comandanti e soldati che combattono in territorio nemico sanno che la nazione e la leadership nazionale li sostengono", ha affermato Netanyahu, aggiungendo: "Sono determinati a sradicare questo male dal mondo, per la nostra esistenza e anche per tutta l'umanità". (Res)