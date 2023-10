Medio Oriente: Netanyahu, non c'è Hamas senza l'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarebbe il movimento islamista palestinese Hamas senza l'Iran e nemmeno il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in una conferenza stampa a Tel Aviv. "Questo è l'asse del male, contro il mondo libero e i moderati del mondo arabo", ha affermato Netanyahu, aggiungendo che "l'Iran sostiene Hamas (...) fornisce oltre il 90 per cento del budget di Hamas. Finanzia, organizza, dirige, guida". Tuttavia, il primo ministro ha dichiarato: "Non posso dire con certezza che in questa specifica operazione, in questo particolare momento, siano stati coinvolti nella micro-pianificazione". (Res)