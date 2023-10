Business news: ministeriale connettività, Usaid annuncia investimenti per 14,3 miliardi di dollari in Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, ha presieduto a Samarcanda la ministeriale sulla Connettività regionale C5+1 con i governi del Kazakhstan, del Kirghizistan, del Tagikistan, del Turkmenistan e dell'Uzbekistan. Durante la riunione, Power ha annunciato investimenti Usa in programmi regionali per ulteriori 14,3 milioni di dollari, a dimostrazione di un ulteriore approfondimento del partenariato tra gli Stati Uniti e i Paesi dell'Asia centrale. Per potenziare la connettività e la cooperazione regionali, i governi C5+1 hanno concordato di approfondire la collaborazione al fine di aumentare il commercio e ridurre le emissioni di gas serra, tramite una serie di priorità: sostenere l’utilizzo delle energie rinnovabili; semplificare lo scambio di merci transfrontaliero; incentivare gli investimenti del settore privato per la crescita economica; e creare 8mila nuovi posti di lavoro, oltre a fornire competenze spendibili nel mercato del lavoro del XXI secolo. (Was)