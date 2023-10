Business news: Malesia, si allargano le indagini sul fallimento della compagnia low-cost MyAirline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini delle autorità della Malesia sul fallimento della compagnia low-cost MyAirline si sono allargate ad altre attività del proprietario della compagnia, l’uomo d’affari Allan Goh Hwan Hua, che è sospettato di riciclaggio di denaro e frode. Il caso rappresenta un imbarazzo per le autorità del Paese: secondo indiscrezioni della stampa malesiana, l’imprenditore era oggetto di sorveglianza da parte di una serie di agenzie regolatorie almeno da due anni, ma si era comunque assicurato le licenze e i permessi necessari a gestire la compagnia aerea. Il ministro dei Trasporti, Anthony Loke, ha riferito questa settimana che il governo sta indagando proprio le circostanze della concessione della licenza a MyAirline, concessa pochi giorni prima dell’insediamento del governo guidato dal primo ministro Anwar Ibrahim. Il ministro ha anche criticato la Commissione per l’aviazione della Malesia (Mavcom) per aver ordinato la chiusura improvvisa della compagnia aerea il 12 ottobre scorso, lasciando a terra oltre 10mila passeggeri. (Fim)