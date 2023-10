Business news: Mitsubishi investirà 200 milioni di euro nel produttore di auto elettriche Ampere di Renault

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsubishi Motors ha annunciato che investirà fino a 200 milioni di euro in Ampere, la nuova impresa di veicoli elettrici creata da Renault. Il costruttore automobilistico giapponese intende acquistare veicoli elettrici sviluppati e prodotti da Ampere e venderli con il proprio marchio, contribuendo così all’elettrificazione del proprio parco auto senza incorrere in ingenti costi di sviluppo. Mitsubishi punta in particolare a venderei veicoli elettrici acquistati da Ampere nel Sud-est asiatico e in Europa, i suoi principali mercati. Attraverso Ampere, l'azienda intende ottenere anche informazioni sulle tendenze nei principali mercati dell’elettromobilità, specie in Europa. Renault prevede di scorporare la sua attività di veicoli elettrici e di effettuare un'offerta pubblica iniziale nel 2024. Il costruttore automobilistico francese intende mantenere una quota maggioritaria delle azioni di Ampere, in cui un altro costruttore giapponese, Nissan Motor, ha già deciso di investire 600 milioni di euro. Nell’azienda dovrebbe investire inoltre il produttore di semiconduttori statunitense Qualcomm. (Git)