© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca alle elezioni del 2024. Lo ha annunciato nel suo intervento alla conferenza annuale dell’organizzazione no profit Republican Jewish Coalition. Pence si è candidato alle primarie del Partito repubblicano in opposizione all’ex presidente Donald Trump, senza però riuscire a consolidare una base di voti sufficiente. (Was)