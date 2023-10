© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sta combattendo la sua "seconda guerra d'indipendenza" e "noi siamo quelli che vinceranno". Lo ha detto in una conferenza stampa a Tel Aviv il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, aggiungendo che la guerra sarà "lunga e dura". "Combatteremo per difendere la patria. Combatteremo e non ci ritireremo", ha dichiarato Netanyahu, sottolineando: "Distruggeremo il nemico sopra e sotto terra". (Res)