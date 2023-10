© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a RomaROMA CAPITALE- L'assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor, partecipa alla cerimonia di commemorazione in occasione del 48MO anniversario della morte di Mario Zicchieri in piazza dei Condottieri a Roma (ore 10)- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, partecipa a "Buon compleanno Rino", serata dedicata a Francesco Valdiserri e alle vittime della strada. Città dell'Altra Economia, Largo Dino Frisullo snc a Roma (ore 21) (Rer)