Medio Oriente: ex ministro Difesa Israele, finiremo non solo più forti, ma anche più uniti

22 luglio 2021

- Benny Gantz, membro del governo di guerra di Israele ed ex ministro della Difesa, ha detto che, alla fine del conflitto, gli israeliani saranno "non solo più forti, ma anche più uniti". In una conferenza stampa a Tel Aviv, Gantz ha affermato che il governo sta compiendo "ogni sforzo" possibile per liberare gli ostaggi e che l'operazione di terra nella Striscia di Gaza "può contribuire a riportarli a casa". (Res)