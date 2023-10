Business news: Cina, Country Garden dichiarata in default su obbligazione denominata in dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'immobiliare cinese Country Garden è stato ritenuto inadempiente su un'obbligazione denominata in dollari, dopo aver mancato il pagamento di una cedola da 15 milioni di dollari al termine dei 30 giorni di grazia scaduti il 18 ottobre. Lo riporta l'emittente statunitense "Bloomberg". Il mancato pagamento degli interessi sulla cedola da parte di Country Garden "costituisce evento di default", recita la comunicazione fatta pervenire ai titolari da parte di un fiduciario. L'inadempienza su questa tranche è destinata a innescare il default sull'intero debito offshore di Country Garden e default incrociati in altre obbligazioni, come da prassi nei contratti obbligazionari. Con quasi 11 miliardi di dollari di obbligazioni offshore e 6 miliardi di dollari di prestiti, l'insolvenza da parte di Country Garden è destinata ad innescare una delle più grandi ristrutturazioni del debito aziendale mai avvenute in Cina. Country Garden ha già nominato Houlihan Lokey, China International Capital Corporation (Cicc) e lo studio legale Sidley Austin come consulenti per esaminare la sua struttura patrimoniale e la posizione di liquidità e formulare una soluzione "olistica" alla crisi. (Res)