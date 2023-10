Business news: Meta, ricavi in aumento del 23 per cento nel terzo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Meta, proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, ha registrato ricavi per 34,15 miliardi di dollari alla fine del terzo trimestre del 2023, in aumento del 23 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Stando ai risultati finanziari pubblicati dalla compagnia, l’utile per azione si è attestato a 4,39 dollari, in aumento rispetto alle stime precedentemente pubblicate dagli analisti. La crescita ha interessato soprattutto i proventi derivanti dalla pubblicità online. La società fondata da Mark Zuckerberg ha stimato per il quarto trimestre ricavi totali compresi tra 36,5 e 40 miliardi di dollari. “È stato un buon trimestre: sono orgoglioso del lavoro svolto dalle nostre persone nei settori dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata”, ha detto l’amministratore delegato in una nota. (Was)