Business news: chip, amministrazione Biden punta a orizzonte di 5 anni per disaccoppiamento

- Gli Stati Uniti prorogheranno indefinitamente le deroghe concesse ai produttori di chip sudcoreani e taiwanesi per continuare a fornire tecnologia statunitense ai loro stabilimenti in Cina, ma Washington punta a un orizzonte temporale di circa cinque anni per conseguire la separazione completa dalla Cina delle catene di approvvigionamento statunitensi nel settore dei semiconduttori. Lo ha dichiarato la segretaria del Commercio Usa, Gina Raimondo. La deroga concessa ai colossi del settore di Taiwan e Corea del Sud sarebbe dovuta scadere questo mese, un anno dopo il varo delle prime restrizioni all’export verso la Cina di tecnologie e macchinari decretate da Washington. Gli Usa hanno preso atto però dei rischi sistemici insiti in un approccio troppo affrettato alla sfida del disaccoppiamento tecnologico dalla Cina, e ora l’orizzonte temporale di governo e aziende private è di circa cinque anni. Tra le aziende che beneficiano delle deroghe c’è la coreana Samsung Electronics, che ha trascorso l'ultimo anno accelerando l'installazione di attrezzature presso la sua fabbrica di semiconduttori, situata a circa 30 chilometri a sud-ovest di Xi'an, per prevenire gli effetti di ulteriori restrizioni. Lo stabilimento a Xi’an produce memorie Nand flash, che vengono spedite alle fabbriche di smartphone e computer in tutta la Cina, per essere utilizzate, tra l'altro, in dispositivi Apple, HP e Dell. (Was)