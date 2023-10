Business news: rinnovabili, prestito di 350 milioni di euro da Bei e sovvenzione di 45 milioni da Ue a Bangladesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha ottenuto un prestito di 350 milioni di euro da parte della Banca europea degli investimenti (Bei) e una sovvenzione di 45 milioni di euro da parte dell’Unione europea per investimenti nell’azione sul clima e nello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili. Nei 45 milioni sono compresi sei milioni per l’assistenza tecnica in materia di procedure internazionali e standard sociali. I relativi accordi sono stati firmati a Bruxelles, in occasione del Global Gateway Forum e in concomitanza col 50mo anniversario del partenariato Ue-Bangladesh, alla presenza di Teresa Czerwinska, vicepresidente della Bei; Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Sheikh Hasina, prima ministra bengalese. Lo riferisce un comunicato della Bei. I progetti, dislocati in tutto il Paese per promuovere l’accesso all’energia e lo sviluppo rurale, consisteranno principalmente in impianti solari fotovoltaici ed eolici onshore su scala industriale e potenzialmente in sistemi di stoccaggio collegati. Si prevede l’installazione di nuova capacità energetica rinnovabile per circa 750 megawatt di picco. (Beb)