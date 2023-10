Business news: semiconduttori, saltata la fusione tra Western Digital-Kioxia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda giapponese produttrice di microchip Kioxia Holdings e la statunitense Western Digital hanno rinunciato alla fusione delle rispettive attività di produzione di chip di memoria. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, ricordando che inizialmente le due aziende puntavano a raggiungere un accordo entro la fine di ottobre. L’azienda statunitense, però, ha informato Kioxia del passo indietro a causa delle resistenze del colosso coreano dei chip di memoria Sk hynix, che detiene una quota di partecipazione indiretta nell’azienda giapponese. L’approvazione di Sk hynix era fondamentale per consentire l’avanzamento del processo di fusione. Il gigante coreano avrebbe avviato contatti per un accordo alternativo con il colosso giapponese delle telecomunicazioni SoftBank Group, che non era coinvolto nei piani per l’ipotetica fusione tra Kioxia e Western Digital. (Git)