Business news: ministro Energia algerino riceve presidente TotalEnergies, focus su cooperazione

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere dell’Algeria, Mohamed Arkab, ha ricevuto il presidente del gruppo TotalEnergies, Patrick Pouyanné. Lo ha riferito il ministero algerino, spiegando che l’incontro ha discusso le modalità per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in ambito energetico. L'incontro, svoltosi alla presenza dell'amministratore delegato di Sonatrach, Rachid Hachichi, è stato l'occasione per fare il punto sui rapporti tra le due società, in particolare nei settori del gas naturale e del gas naturale liquefatto, nonché sulle prospettive di collaborazione nella strutturazione di progetti in Algeria e all'estero. Le due parti hanno discusso anche di progetti futuri nel campo dello sviluppo della produzione di idrocarburi, delle energie rinnovabili, della transizione energetica e dello stoccaggio . Al termine del colloquio, le due parti hanno riaffermato il desiderio di rafforzare la cooperazione in diversi settori. (Ala)