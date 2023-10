Business news: Great Wall Motor risponde ad indagine Ue su veicoli elettrici cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica cinese Great Wall Motor si è pronunciata sull'indagine antisovvenzioni aperta dalla Commissione europea circa le importazioni di veicoli elettrici a batteria prodotti nel Paese asiatico, chiedendo un ambiente commerciale "equo e aperto". Lo riporta la piattaforma "Channel News Asia", ricordando che Bruxelles ha avviato l'inchiesta all'inizio del mese, allo scopo di valutare possibili dazi e frenare quella che la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha definito "un'ondata di auto elettriche cinesi a basso costo" sostenuta da "enormi" sussidi statali. Le indagini, che coinvolgono sia produttori cinesi che aziende straniere che operano nel Paese come Tesla, Bmw e Renault, sono state contestate da Pechino a causa del "brevissimo" lasso di tempo fissato per le consultazioni. La leadership cinese ha inoltre denunciato la mancanza di prove adeguate e violazioni alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Great Wall Motor è stata la prima casa automobilistica a fornire le informazioni richieste dalla Commissione, ha detto il suo presidente, Mu Feng. "L'Europa è uno dei mercati strategici chiave per l'azienda", che ha grandi progetti per la regione, ha aggiunto, chiedendo un ambiente commerciale "equo e aperto". Stando a quanto riferito dalla pubblicazione tedesca "Automobilwoche", Great Wall Motor avrebbe infatti intenzione di costruire uno stabilimento in Europa, probabilmente proprio in Germania. (Cip)