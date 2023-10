Business news: General Motors, nel terzo trimestre profitti in calo del sette per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La casa automobilistica statunitense General Motors ha registrato profitti per 3,1 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2023, con un calo del sette per cento su base annuale. Stando ai risultati finanziari, la società ha sospeso l'obiettivo di produzione di auto elettriche che intendeva raggiungere entro la metà del 2024, a causa di un calo della domanda dei consumatori. Il calo dei profitti è da imputare ai costi associati allo sciopero lanciato dal sindacato United Auto Workers e alle attività di manutenzione. L'utile per azione si è attestato a 2,28 dollari, in aumento rispetto ai 1,87 stimati dagli analisti.