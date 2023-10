Ucraina: consigliere Palazzo Chigi vede Yermak a Malta, importante confermare sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È importante ora confermare il sostegno all’Ucraina. Lo ha scritto su X il consigliere diplomatico di Palazzo Chigi Francesco Maria Talò, che oggi a Malta ha partecipato alla conferenza sulla Formula di pace ucraina a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale e la politica estera, in occasione della quale ha incontrato il capo dell’amministrazione presidenziale di Kiev, Andriy Yermak. “È sempre bello parlare con il mio amico Andriy Yermak”, ha scritto il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio. “È importante ora confermare il sostegno all'Ucraina, sottolineando l'impegno comune di tutti i partecipanti per i principi delle Nazioni Unite di rispetto della sovranità e integrità territoriale”, ha aggiunto Talò in riferimento alla conferenza. (Res)