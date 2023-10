© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d’affari statunitense Morgan Stanley ha annunciato che Ted Pick assumerà l’incarico di amministratore delegato a partire dal primo gennaio del 2024, al posto di James Gorman. In una nota, la società ha precisato che Pick entrerà anche a far parte del consiglio di amministrazione. Gorman rimarrà in azienda come presidente esecutivo. (Was)