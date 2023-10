Business news: Usa, per Chevron ed Exxon Mobil 15,6 miliardi di profitti nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie petrolifere statunitensi Chevron ed Exxon Mobil hanno registrato profitti complessivi per 15,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre dell’anno. Stando ai risultati finanziari pubblicati, Exxon ha registrato un utile trimestrale pari a 9,1 miliardi di dollari, in calo su base annuale ma in aumento del 15 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Una tendenza analoga a quella riscontrata da Chevron, il cui utile da 6,5 miliardi di dollari ha segnato un incremento di 8,5 punti rispetto al precedente trimestre. I dati sono imputabili in parte alle operazioni che le due aziende stanno portando avanti: Exxon si sta preparando a chiudere un accordo da 59,5 miliardi di dollari per acquisire la società Pioneer Natural Resources, mentre Chevron acquisirà l’azienda energetica Hess per 53 miliardi. (Was)