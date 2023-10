Business news: Thailandia vuole coltivare 10 mila nuove startup

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia punta a coltivare 10.000 nuove startup in settori come l'agricoltura e la medicina entro la fine del 2027, nell'ambito di un ambizioso piano per stimolare l'innovazione aziendale. "Aumenteremo il numero di aziende innovative e miglioreremo la produttività dell'economia thailandese", ha dichiarato Krithpaka Boonfueng, direttore esecutivo dell'Agenzia nazionale per l'Innovazione thailandese, in una recente intervista a “Nikkei”. Un piano di innovazione nazionale quadriennale in fase di preparazione per l'inizio nel 2024 ha l'obiettivo di aumentare il numero di piccole e medie imprese attive nel Paese, comprese le startup. Il governo intende destinare 5 miliardi di baht (138 milioni di dollari) a sovvenzioni e fondi di investimento dell'Agenzia nei prossimi quattro anni, circa il doppio della somma stanziata per i quattro anni precedenti. Gli incentivi verranno destinati principalmente a cinque settori: agricoltura, medicina, turismo, soft power ed energia, compresi i veicoli elettrici. Il piano prevede il sostegno a oltre 1.500 nuovi progetti. "Attraverso queste misure, puntiamo a collocarci tra i primi 30 Paesi al mondo in termini di innovazione tecnologica entro il 2030", ha affermato Krithpaka. La Thailandia si è classificata al 43mo posto nell'Indice globale di Innovazione 2023 dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, alle spalle di Singapore al quinto posto e della Malesia al 36mo. (Fim)