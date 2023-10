Business news: Qantas annuncia fine partnership con China Eastern Airlines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera australiana Qantas Airways e la China Eastern Airlines hanno avviato un processo per porre fine alla loro partnership. Lo riporta la piattaforma "Channel News Asia", precisando che le due compagnie hanno rinunciato a presentare all'autorità australiana per la regolamentazione della concorrenza (Australian Competition and Consumer Commission, Accc) una richiesta per estendere le loro operazioni congiunte. Il tutto dopo che il mese scorso proprio l'Accc aveva dichiarato di voler porre fine alla collaborazione tra Qantas e China Eastern, temendo una riduzione della concorrenza e l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei. "Qantas Airways e China Eastern Airlines hanno avviato un processo per sciogliere l'attività congiunta nell'arco delle prossime settimane, che include la fine del coordinamento dei prezzi e degli orari, oltre che la rimozione del materiale di marketing congiunto", recita una nota della compagnia aerea australiana. Si tratta solo dell'ultima grana affrontata da Qantas, che è sotto la lente del governo federale per presunte pratiche anticoncorrenziali. Ad agosto, la compagnia è stata citata in giudizio dall'Accc per aver venduto migliaia di biglietti aerei dopo la cancellazione dei relativi voli. Oltre ad essere stata accusata di aver esercitato pressioni sul governo federale affinché impedisse alla rivale Qatar Airways di incrementare il numero dei voli per l'Australia, Qantas è stata costretta a rinunciare il mese scorso anche all'acquisizione dell'operatore di voli charter Alliance Aviation Services, dopo il parere contrario dell'Accc. All'inizio di ottobre, la compagnia aerea ha fatto sapere che il presidente Richard Goyder si dimetterà alla fine dell'anno, annunciando un rinnovo del Consiglio d'amministrazione nel tentativo di recuperare la fiducia tra gli investitori e risanare la reputazione dell'azienda. (Cip)