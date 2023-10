Kosovo-Serbia: direttore Centro clinico di Mitrovica eletto nuovo presidente della Lista serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zlatan Elek, direttore del Centro clinico ospedaliero della città di Mitrovica, in Kosovo, è il nuovo presidente della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo). Lo riporta l'agenzia di stampa serba "Beta" secondo cui Elek è stato votato all'unanimità. Il nuovo presidente ha sottolineato che la Lista serba "continuerà ad essere il perno attorno al quale si riunirà il popolo serbo in Kosovo" anche nel prossimo periodo, e che tutte le decisioni politiche importanti verranno sempre prese "in coordinamento con Belgrado e nell'interesse dell'intero popolo serbo, preservando la tanto necessaria unità". Nella seduta odierna sono stati eletti anche i vicepresidenti della Lista e i membri della presidenza. (Seb)