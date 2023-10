Difesa: Crosetto, cordoglio per scomparsa graduato aiutante Cadeddu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- È con immensa tristezza che esprimo, a nome di tutta la famiglia della Difesa e mio personale, i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del graduato aiutante Claudio Cadeddu, scomparso oggi, in Kosovo, a causa di un tragico incidente stradale durante un trasferimento per servizio”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota. “Ho espresso all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato maggiore della Difesa e al generale di Corpo d'armata Pietro Serino, capo di Stato maggiore dell’Esercito, le mie più sentite condoglianze. Tutta la Difesa si stringe idealmente ai familiari e agli affetti più cari del graduato aiutante Claudio Cadeddu” ha affermato il ministro. (Com)