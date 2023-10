Serbia: Vucic, a prescindere dai fatti di Banjska cercano di convincerci a riconoscere il Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indipendentemente dalla sparatoria avvenuta lo scorso 24 settembre a Banjska, in Kosovo, si sta cercando in ogni modo di convincere la Serbia a riconoscere "de facto" o "de jure" il Kosovo. Lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ospite dell'emittente radiotelevisiva "Rts". Vucic ha aggiunto che dopo i fatti di Banjska la situazione per il Paese balcanico è diventata "decisamente più difficile". "L'accaduto è stato accolto come un dono dal cielo sia dagli albanesi che dagli attori internazionali e interni al Paese, che ogni giorno insistono sulla responsabilità di Belgrado e della Serbia", ha detto il capo dello Stato serbo. (Seb)