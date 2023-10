Balcani: von der Leyen in visita di quattro giorni nei Paesi della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen inizierà domenica una visita di quattro giorni nei Balcani occidentali al fine di presentare in modo più dettagliato il Piano di crescita dell'Unione europea dedicato ai Paesi della regione. Lo ha annunciato la Commissione europea. Von der Leyen arriverà domenica nella capitale macedone Skopje, dove incontrerà il presidente della Macedonia del Nord, Steve Pendarovski, e lunedì mattina il primo ministro Dimitar Kovacevski. Da Skopje si recherà a Pristina, in Kosovo, per incontrare la presidente Vjosa Osmani e il primo ministro Albin Kurti. Nella giornata di martedì la presidente della Commissione europea parlerà con il presidente montenegrino Jakov Milatovic e il primo ministro Dritan Abazovic a Podgorica per andare poi nel pomeriggio a Belgrado, in Serbia, dove la attenderanno il capo dello Stato Aleksandar Vucic e la prima ministra Ana Brnabic. Von der Leyen concluderà la sua visita nei Balcani occidentali mercoledì a Sarajevo, dove incontrerà i membri della presidenza della Bosnia Erzegovina.(Seb)