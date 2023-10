Business news: auto, Dongfeng rileva parte delle attività di Stellantis in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto cinese Dongfeng Motor Group Co. Ltd. acquisirà parte delle attività della sua joint venture con Stellantis Nv, nell’ambito di una strategia aziendale tesa a consolidare le risorse produttive, in un contesto di debolezza delle vendite in Cina. La joint venture Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Co. Ltd. (Dpca) cederà in particolare a Dongfang terreni, edifici e strutture a Wuhan e Xingyang, nella provincia dell’Hubei, in cambio di 1,71 miliardi di yuan (234 milioni di dollari). L’accordo è stato annunciato tramite una nota alla borsa di Hong Kong. Gli stabilimenti ceduti a Dongfeng sono stati utilizzati sinora principalmente per produrre veicoli a marchio Peugeot, Citroen e Fukang per il mercato cinese. La joint venture continuerà a produrre veicoli nell’ambito di un accordo di locazione decennale. (Cip)