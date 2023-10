Usa: sciopero auto, sindacati hanno raggiunto un accordo con Stellantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato United Auto Workers ha raggiunto un accordo di massima con la casa automobilistica statunitense Stellantis per il nuovo contratto di lavoro, dopo una intesa analoga recentemente raggiunta con Ford. Lo hanno riferito fonti anonime al “Washington Post”. L’accordo, che dovrà comunque essere ratificato dagli iscritti al sindacato, prevede un aumento in busta paga del 25 per cento nel corso dei prossimi quattro anni e mezzo. Si tratta di un passo avanti importante verso la fine di uno sciopero che va avanti ormai da sei settimane, e che ha paralizzato diverse grandi fabbriche in tutto il Paese. Il sindacato è ancora impegnato nelle trattative con General Motors, ultima delle tre grandi case automobilistiche di Detroit. (Was)