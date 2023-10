Business news: limiti a esportazioni terre rare non si applicherà ai minerali lavorati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano della Malesia per imporre limiti alle esportazioni di terre rare punta soprattutto a incentivare la crescita delle capacità industriali locali, e si applicherà ai minerali grezzi e non a quelli lavorati. Lo ha dichiarato il ministro delle Scienze, della tecnologia e dell’innovazione malesiano, Lih Lang. “Proibiremo le esportazioni (delle terre rare non lavorate). Non consentiremo l’esportazione di materiale grezzo”, ha spiegato il ministro nel corso di una conferenza stampa, precisando che “le esportazioni di terre rare lavorate sono consentite”. Kuala Lumpur ha annunciato il mese scorso un piano per il controllo delle esportazioni di terre rare, che ha suscitato apprensione a livello internazionale date le misure analoghe annunciate dalla Cina, che è di gran lunga il primo produttore mondiale di questi minerali necessari per una serie di applicazioni e tecnologie emergenti, come le batterie per la mobilità elettrica. Secondo quanto dichiarato dal primo ministro malesiano Anwar Ibrahim l’11 settembre scorso, il piano di Kuala Lumpur punta a “evitare lo sfruttamento e la perdita di risorse e assicurare le massime entrate possibili” per il Paese. Il ministro delle Risorse naturali, dell’ambiente e del cambiamento climatico, Nik Nazmi Nik Ahmad, ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” che il governo malesiano ritiene inattuabile il blocco delle esportazioni di minerali lavorati. Secondo le ultime stime presentate dal governo della Malesia, il Paese può contare su depositi di terre rare non radioattive per 16,1 milioni di tonnellate, dal valore complessivo stimato in 169 miliardi di dollari. (Fim)