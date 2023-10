Medio Oriente: Netanyahu invita nuovamente residenti di Gaza a spostarsi a sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha invitato nuovamente i residenti del nord della Striscia di Gaza a dirigersi verso il sud dell'enclave. Durante una conferenza stampa a Tel Aviv, Netanyahu ha anche definito coloro che "osano accusare i nostri soldati di crimini di guerra" come ipocriti e bugiardi. "Le Forze di difesa israeliane (Idf) sono l'esercito più morale del mondo. Le Idf fanno di tutto per evitare di arrecare danni ai non combattenti", ha aggiunto. (Res)