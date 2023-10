Ucraina: fonti Ue, conferenza su Formula pace a Malta ha confermato crescente sostegno globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza sulla Formula di pace dell’Ucraina organizzata a Malta a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale e la politica estera ha confermato il crescente sostegno globale per la costruzione di una soluzione giusta. È quanto si apprende da fonti Ue. Alla piattaforma, la terza dopo quelle che si sono tenute a Copenaghen il 24 giugno e a Gedda il 5 agosto, hanno partecipato rappresentanti di oltre 60 Paesi. A differenza dell’ultimo incontro in Arabia Saudita, la Cina non è stata rappresentata, così come l’Egitto e gli Emirati Arabi Uniti. “Tenere l'incontro adesso e con una rappresentanza globale in aumento dimostra che il ripristino di una pace giusta è importante anche al di fuori dell'Ucraina, si tratta di un appello globale per il rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”, riferiscono le fonti europee, spiegando che le discussioni si sono sviluppate anche attraverso gruppi di lavoro concreti su temi come la sicurezza nucleare, quella energetica e quella alimentare, presenti nella Formula di pace ucraina. “Le parti prenderanno le misure preparatorie necessarie per un possibile Summit di pace in futuro, senza una data precisa ancora fissata”, aggiungono le fonti Ue. (Beb)