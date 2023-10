MO: Cirielli su risoluzione Onu, inaccettabile mancata condanna di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come avrebbe potuto l'Italia votare una risoluzione sulla crisi di Gaza nella quale il blocco dei paesi totalitari o autocratici del pianeta, con l’appoggio grossolano di alcuni paesi europei, ha scelto di non menzionare la condanna a Hamas per il barbarico assassinio dei civili del 7 ottobre scorso? Bene ha fatto l’Italia a non dare il suo assenso. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. "In linea di principio, ognuno tende ad aderire alle risoluzioni che contemplano le tregue umanitarie, per questo la posizione di astensione dell'Italia è ragionevole ed equilibrata come ha ribadito il Premier Meloni", precisa Cirielli. "Invece la linea partigiana di quella risoluzione, che non menziona in nessuna parte del testo i terroristi di Hamas, votata per abbaglio da pochi paesi Europei, è dimostrata altresì dalla mancata approvazione di un emendamento presentato dal Canada finalizzato a condannare Hamas e sostenere il legittimo diritto di autodifesa di Israele", ha concluso il viceministro. (Rin)