Medio Oriente: Mezzaluna rossa palestinese non riesce a comunicare con operatori a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mezzaluna rossa palestinese non è ancora in grado di comunicare con i suoi operatori nella Striscia di Gaza, i medici e gli ospedali. "Siamo estremamente preoccupati per il benessere delle nostre squadre", ha dichiarato Nebal Farsakh, portavoce della Mezzaluna rossa palestinese a Gaza City, aggiungendo che l'assenza di connessione Internet e rete mobile "significa che più di 2 milioni di persone non possono rivolgersi ai servizi di ambulanza". Tra questi, "ci sono feriti, persone con malattie croniche e donne incinte", ha concluso Farsakh. (Res)