Giustizia: Costa, riforma prescrizione necessaria, salvaguarda regole democrazia

- "Noi siamo convinti che lo Stato debba garantire mezzi, risorse e personale perché i reati vengano scoperti e i colpevoli sanzionati. Lo ha detto Enrico Costa, deputato di Azione e responsabile Giustizia del partito, durante una tavola rotonda col ministro Nordio all'assemblea nazionale di Azione. "È tuttavia fondamentale non si perda mai di vista la presunzione d'innocenza, va fermato il marketing giudiziario, le conferenze stampa show, le intercettazioni spiattellate sui giornali. Tempi certi e puntuali per i processi a garanzia della vittima ma anche del condannato: la riforma della prescrizione, sottende ad un principio irrinunciabile per una democrazia compiuta, cioè che non può sussistere un "fine processo mai", ha aggiunto Costa. (Rin)