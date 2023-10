Ucraina: fonti Ue, conferenza su Formula pace a Malta opportunità per esaminare progressi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza sulla Formula di pace dell’Ucraina organizzata a Malta a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale e la politica estera è stata un’opportunità per esaminare i progressi compiuti nello sviluppo del piano per una soluzione giusta. È quanto si apprende da fonti Ue. Il gruppo di lavoro sul nucleare ha confermato l’impegno globale nel garantire la sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ridurre al minimo i rischi. Il gruppo di lavoro sulla sicurezza alimentare ha evidenziato come 32 Paesi africani fanno affidamento sul grano ucraino. “Dopo essersi ritirata dall’Iniziativa per il grano del Mar Nero, la Russia continua ad attaccare sistematicamente i porti ucraini del Mar Nero e del Danubio, distruggendo le infrastrutture ucraine per l’esportazione dei prodotti cerealicoli. I Paesi a livello globale sono impegnati a creare più rotte e ad aumentare le capacità per rifornire gli Stati bisognosi”, è stato sottolineato. (segue) (Beb)