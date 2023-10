Ucraina: fonti Ue, conferenza su Formula pace a Malta opportunità per esaminare progressi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle discussioni sulla sicurezza energetica, con l’inverno che si avvicina, è stata ribadita durante la conferenza la necessità di proteggere le infrastrutture energetiche dell’Ucraina dagli attacchi aerei della Russia. Il gruppo di lavoro umanitario ha evidenziato che il rilascio dei prigionieri e delle persone deportate è della massima importanza e rientra nello sforzo più ampio per garantire la giustizia. Come spiegato dalle fonti Ue, i partecipanti alla conferenza hanno apprezzato il lavoro di Paesi come Qatar e Turchia che hanno avuto un ruolo “inestimabile” nel mediare il rilascio dei prigionieri e nel riportare a casa bambini rapiti. Nel corso delle discussioni a Malta, è stata inoltre posta l’attenzione sul ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina, con il completo ritiro delle truppe russe dal Paese, in quanto “essenziale” per una pace giusta e duratura, in conformità con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. (Beb)