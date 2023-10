Mediobanca: conclusa assemblea rinnovo CdA, per Nagel supporto oltre previsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida tra le tre liste presentate per il rinnovo del CdA di Mediobanca ha visto primeggiare quella di maggioranza, che prevedeva la conferma di Alberto Nagel nel ruolo di Ad e Renato Pagliaro alla presidenza. È la lista di maggioranza proposta dal CdA uscente, quindi, a vincere la partita con il 52,60 per cento dell’azionariato presente in assemblea, pari al 40,4 per cento del capitale sociale. In gara le altre due liste di minoranza, quella di Delfin, che ha ottenuto il 41,74 per cento dei voti a favore dell’azionariato presente in assemblea, quindi pari al 32,06 per cento del capitale e la terza proposta da Assogestioni, che ha ottenuto il 4,64 per cento dei voti dell’azionariato presente, equivalente a circa il 3,5 per cento del capitale. Si è conclusa con questo esito l’assemblea per il rinnovo del CdA di Mediobanca che si è svolta oggi nella sede dell’Istituto in piazzetta Cruccia e che ha visto confermare la continuità della governance dell’Istituto bancario. Tra i principali azionisti con rappresentanza superiore al 3 per cento del capitale c'erano oltre Delfin con il 19,74 per cento, il gruppo Caltagirone con il 9,98 per cento, BlackRock al 4,15 per cento e Mediolanum al 3,43 per cento. "Ci aspettavamo un supporto forte, ma questo è andato al di là delle nostre migliori previsioni, il che vuol dire c’è stato un apprezzamento generale sia per la nostra proposta di governance sia per quella industriale" spiega l'Ad dell'Istituto bancario, Alberto Nagel. "Forti di questo sostegno continueremo sulla nostra strada, essendo sempre aperti al dialogo e alle proposte che vengono da tutti gli azionisti e, in particolare, dagli azionisti più importanti" conclude. Sono stati 2701 gli azionisti presenti e portatori di 652.4 milioni di azioni pari a 76,82 per cento del capitale sociale, un’affluenza record negli ultimi dieci anni. Il numero delle astensioni si e' attestato al 0,99 per cento dell'azionariato presente in assemblea, riunitosi oggi per il rinnovo del Cda, quello del voto contrario a tutte le liste e' stato pari allo 0,01 per cento, infine i non votanti sono stati lo 0,02 per cento. Inoltre, è stato approvato dal 99,93 per cento dell'azionariato presente il bilancio al 30 giugno 2023, mentre l'ok per il dividendo si è attestato al 99,92 per cento. (segue) (Rem)