Mediobanca: conclusa assemblea rinnovo CdA, per Nagel supporto oltre previsioni (2)

- L’attenzione gravitava attorno alla possibile rottura della continuità di governance. I diversi schieramenti, infatti, tornavano sull’appoggio o meno alla presidenza di Renato Pagliaro. Due giorni fa il Consiglio di amministrazione di Edizione (che detiene il 2,2 per cento della banca) aveva espresso il proprio orientamento sul voto verso la lista del Cda uscente all'assemblea di Mediobanca. Il motivo di tale decisione è quello di “migliorare la governabilità e la futura crescita” della banca. Diversa è stata la posizione di Caltagirone, che dopo lo scatto in avanti in Mediobanca che l’ha portato a una quota del 9,9 per cento a maggio, aveva deciso di schierarsi con Delfin, riproponendo il medesimo schema usato per il rinnovo del CdA in Generali. Su questa scia si è mossa Enpam, che ha fatto sapere solo ieri sera la sua scelta. Alcuni analisti hanno notato la posizione di Enpam, che nell'assemblea degli azionisti di Mediobanca si è schierata all'ultimo momento con Luxottica e Caltagirone. Una scelta singolare visto che, seguendo le indicazioni unanimi dei proxy advisor, tutti i fondi pensione più importanti del mondo hanno votato a favore della lista del Cda: Norges, New York State Comptroller, Calpers, ecc. Il fondo di previdenza dei medici, vigilato dal ministero dell'Economia, ha così assunto una posizione da "attivista". (segue) (Rem)