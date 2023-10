Mediobanca: conclusa assemblea rinnovo CdA, per Nagel supporto oltre previsioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi dieci anni Mediobanca ha avviato un percorso di crescita “che proseguirà”: è la conferma dell'Ad dell'Istituto bancario. “Abbiamo ricercato attivamente sia con il socio Delfin che con il socio Caltagirone una quadra, un accordo” sulla composizione del consiglio. “È a vantaggio vostro che ci sia la possibilità di competere tra le liste”. Con queste parole Nagel risponde agli azionisti, “sempre all’interno di un dialogo costruttivo e facile ci sono stati due temi che hanno impedito di trovare un accordo” continua Nagel: “Il primo di carattere tecnico, perché sarebbe stato un accordo fatto per la prima volta nel sistema italiano”. Tra un cda e due azionisti, “per di più con una partecipazione superiore al 25 per cento, che è la soglia autorizzativa per l’Opa obbligatoria, ci sono state diverse tematiche tecniche che non hanno reso facile questo tipo di predisposizione” ribadisce Nagel, assicurando che “siamo ben contenti che Delfin partecipi al nostro consiglio, dia il suo contributo. Le voci critiche, con critiche che esse siano, per noi sono salutari e utili, quindi è un problema che da questo punto di vista non si pone”. Il secondo tema “è che all’interno del dialogo costruttivo si è registrata una differenza di vedute sull’impianto di governance tra il cda e principalmente Delfin, che è stato il nostro principale interlocutore più che il gruppo Caltagirone” aggiunge Nagel. L’Ad di Mediobanca, infine, mette in evidenza nel suo intervento l’impegno tra i soggetti delle diverse liste: “Abbiamo messo tutti e tre la massima buona volontà, non c’è stato nessuno che non ha voluto fare questo accordo. Ci sono stati questi due temi, quindi non è stato un tema di 3-4-5 posti, è stato un tema di impostazione e di tecnica”. (Rem)