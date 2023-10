MO: Lega, solidarietà a Israele per lo sfregio alla bandiera 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"A nome mio e del gruppo parlamentare Lega Salvini Premier della Camera l'augurio ad Agenzia Nova di raggiungere nuovi e prestigiosi traguardi" Riccardo Molinari

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier alla Camera dei Deputati

22 luglio 2021

- "Le immagini che arrivano da Roma sono incommentabili. Strappare una bandiera è un gesto oltraggioso che non ha nulla a che vedere con quella pace di cui si riempiono la bocca i manifestanti e gli esponenti di sinistra che camminano insieme a loro. Una situazione ben diversa da quella che si terrà sabato prossimo 4 novembre a Milano, dove scenderà in piazza l'Italia che non sta con i terroristi e che difende la libertà e la pace". Lo affermano in una nota i capigruppo Lega di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. (Rin)