Medio Oriente: a Tel Aviv manifestanti israeliani chiedono il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stanno protestando a Tel Aviv, in Israele, alcuni attivisti israeliani di sinistra per chiedere il cessate il fuoco e la negoziazione di un "accordo sugli ostaggi" per riportare a casa i prigionieri detenuti dal movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Lo ha reso noto su X (ex Twitter) Oren Ziv, giornalista del sito web di notizie israeliano "+972 Magazine", secondo cui i dimostranti hanno anche bloccato una strada nei pressi del ministero della Difesa. (Res)