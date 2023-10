Medio Oriente: seconda portaerei Usa è arrivata nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portaerei statunitense Uss Dwight D. Eisenhower è arrivata nel Mediterraneo, dopo avere attraversato lo stretto di Gibilterra. Stando ai dati del sito di tracciamento navale "Marine Traffic", la nave e gli incrociatori al suo seguito hanno lasciato Norfolk, in Virginia, il 13 ottobre scorso. Si tratta della seconda portaerei statunitense ad arrivare nel Mediterraneo, per rafforzare il posizionamento statunitense nella regione alla luce delle tensioni derivanti dalla guerra tra Israele e il movimento islamista di Hamas. La prima, la Uss Gerald R. Ford, si trova attualmente nel Mediterraneo orientale, a largo delle coste israeliane. (Was)