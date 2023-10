Roma: Ronzulli (FI), Sinistra prenda distanza da corteo anti-Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La bandiera di Israele strappata via da una delle aste della Fao, insulti e grida contro lo Stato ebraico, tensioni con le forze dell'ordine, cori che inneggiavano all'Intifada e agli Hezbollah. Ancora una volta, la manifestazione in favore del popolo palestinese mostra il suo vero volto, com'era prevedibile fin dal momento in cui è stata organizzata: una vergognosa scia d'odio contro gli israeliani. Sarebbe auspicabile una netta presa di distanze da tutta la sinistra, compresa quella che, fin dal giorno della terribile aggressione di Hamas, è stata ambigua. Anche oggi abbiamo visto risultato di questo inaccettabile doppiopesismo". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. (Rin)