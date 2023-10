Roma: fumogeni verdi e rossi, slogan contro Israele, in 20 mila al corteo per la Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fumogeni verdi e rossi, musiche tradizionali e bandiere palestinesi e della pace, slogan contro Israele. Da piazza di Porta San Paolo a Piazza San Giovanni in Laterano circa 20 mila persone, secondo la questura, provenienti da tutta Italia, hanno sfilato in corteo a sostegno della causa palestinese nell'ambito del conflitto in Medio Oriente. La manifestazione si è svolta in concomitanza con altre proteste in altre capitali europee, tra cui Berlino, Londra e Parigi. “Stop al genocidio, fine dell’occupazione. Palestina libera”, questo la scritta esposta sullo striscione di apertura a Roma. In testa al corteo alcuni manifestanti hanno sollevato la riproduzione in gomma di una chiave in formato gigante, simbolo del desiderio delle famiglie palestinesi di ritornare alle proprie case. (segue) (Rer)