Roma: fumogeni verdi e rossi, slogan contro Israele, in 20 mila al corteo per la Palestina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A guidare i manifestanti fino a San Giovanni in Laterano un camioncino rosso. “Israele criminale, Palestina immortale”, “Palestina libera” e “Palestina terra mia”, i cori intonati dai manifestanti una volta giunti in piazza. Qui è stata srotolata la bandiera della Palestina e la folla ha illuminato la piazza con fumogeni rossi e verdi e con le torce dei telefoni. Tra le migliaia di manifestanti c’erano anche l’ex sindaco di Napoli e capo politico di Unione popolare, Luigi de Magistris, e Alessandro Di Battista, ex esponente del Movimento 5 stelle. (Rer)