Bangladesh: un agente e un manifestante morti in scontri a Dacca, ambasciata Usa condanna violenza

- Un agente è morto per le ferite riportate nello scontro tra le forze dell’ordine e i manifestanti del Partito nazionale del Bangladesh (Bnp), oggi a Dacca. Lo ha reso noto la polizia, precisando che la vittima si chiamava Aminul Parvez. Anche il partito di opposizione ha riferito di aver subito una perdita, identificando la persona deceduta come Shamim Mia, membro della sua ala giovanile, nota come Jubo Dal. Il Bnp ha convocato un’altra protesta per domani, mentre la Lega popolare bengalese (Al), il partito di governo, ha annunciato, sempre per la giornata di domani, marce della pace in tutto il Paese. Sulle vicende odierne si è espressa l’ambasciata degli Stati Uniti, condannando la “violenza politica” ed esortando tutte le parti a esercitare moderazione. La sede diplomatica, inoltre, ha fatto sapere che esaminerà “tutti gli episodi violenti per possibili restrizioni sui visti”. Domani l’ambasciata limiterà i servizi al pubblico; gli appuntamenti per i visti saranno riprogrammati. (segue) (Inn)